Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 57-jähriger bei Folgeunfall auf der Autobahn 19 leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Linstow bei Krakow am See (ots)

Am 28.12.2023 gegen 14 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow in Fahrtrichtung Rostock ein Verkehrsunfall. Bei diesem verletzte sich der 57-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Viano leicht. Der Mercedes war an einem Stauende auf einen Skoda aufgefahren. In einer Notrufmitteilung zu dem Unfall war zunächst die Rede von drei Verletzten, weshalb durch die Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber entsandt wurde. Da dieser am Unfallort auf der Fahrbahn landete, musste dort für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Der 57-jährige Fahrzeugführer wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Ursache für den ursprünglichen Stau war die Reduzierung der Fahrstreifen auf eine Fahrspur, weil 500 m weiter ein neben der Autobahn in Schräglage stehender polnischer LKW geborgen werden musste, welcher bereits gegen 07:45 Uhr verunfallt war. Dessen Fahrer blieb jedoch unverletzt und gab an, von einem anderen LKW überholt und von der Fahrbahn gedrängt worden zu sein. Hier ist ein Schaden von geschätzt 12.000 EUR entstanden. Beide Unfallstellen wurden schließlich durch verschiedene Abschleppunternehmen vollständig beräumt und der Vekehr fließt dort wieder reibungslos. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell