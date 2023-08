POL-RBK: Odenthal - Unbekannte Täter brechen in Grundschule und Kindertagesstätte ein und richten hohen Sachschaden an

Rösrath (ots) - Am Dienstag (08.08.) verständigte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Hauptstraße die Polizei, nachdem er zwei Männer beim Diebstahl beobachtet hatte, die anschließend in einem Pkw flüchteten. Gegen 17:15 Uhr betraten die beiden Beschuldigten laut Angaben des Zeugen den Supermarkt, gingen zielgerichtet auf die Spirituosenabteilung zu und verstauten mehrere hochwertige Spirituosen in einem ...

