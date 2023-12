Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B 104

Gadebusch (ots)

Am 30.12.2023 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 104, zwischen Lützow und Eulenkrug, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 53-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW BMW befuhr die B 104 aus Richtung Schwerin kommend in Fahrtrichtung Lützow. Eine 40-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Ford fuhr in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 53-Jährige in einer Linkskurve mit ihrem PKW in den Gegenverkehr, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem PKW Ford kam. In der weiteren Folge kamen beide PKW jeweils nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stillstand. Der BMW stieß zudem noch mit einem Baum zusammen. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Sie wurden durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei der Fahrzeugführerin des PKW BMW wurde während der Unfallaufnahme Atemalkohol wahrgenommen. Daher wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B 104 zwei Stunden lang vollgesperrt. Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

