Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2309124

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Montagnachmittag (25. September 2023) kam es auf der Krummenweger Straße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht, als eine 63-Jährige mit ihrem roten Opel Karl Rocks auf Höhe der Hausnummer 5 nach rechts in die Straße Rehhecke abbiegen wollte und dabei abbremste. Ein schlanker, etwa 30 Jahre alte Fahrer mit kurzen, blonden Haaren fuhr dabei mit seinem silbernen Sportwagen auf das Heck der Ratingerin auf und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Entstandener Sachschaden: 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Durch eine Verkehrsunfallflucht am Samstag (23. September, zwischen 12 und 17:30 Uhr) entstand am schwarzen VW Tiguan einer Erkratherin ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Frau stellte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Flurstraße 271 ab. Erst am frühen Abend bemerkte sie den frischen Unfallschaden, bei dem roter Lackabrieb an der Fahrertür festgestellt wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

An der Frontstoßstange links fand die Halterin eines weißen Mercedes B 200 frische Unfallspuren vor, nachdem sie ihr Fahrzeug am Montag (25. September 2023) um 22 Uhr an der Straße Am Strauch auf Höhe der Hausnummer 81 geparkt und am darauffolgenden Tag (Dienstag, 26. September) gegen 9:30 Uhr wieder in Augenschein genommen hatte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montag (25. September 2023) wurde zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr der schwarze Opel Insignia Sports Tourer einer Mönchengladbacherin auf einem Parkplatz an der Einmündung Metzmacherstraße/Fröbelstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Fahrzeughalterin stellte nach kurzer Abwesenheit frische Unfallschäden an dem Opel fest, die vermutlich beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden waren. Es sind Kratzer an der linken Fahrzeugseite sowie an der Felge hinten links verursacht worden. Der Gesamtschaden: Etwa 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Auf der Tegeler Straße auf Höhe der Hausnummer 15 wurde am Montag (25. September 2023) die geparkte schwarze Mercedes E-Klasse eines 30-jährigen Monheimers beschädigt. Um 1 Uhr hatte der Mann sein Fahrzeug an der Straße abgestellt. Um 11:30 Uhr bemerkte er frische Unfallschäden in Form von querverlaufenden Kratzern am vorderen Stoßfänger im linken Eckbereich. Geschätzter Schaden: 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell