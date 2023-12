Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Groß Wokern

Groß Wokern (Landkreis Rostock) (ots)

Am frühen Abend des 30.12.2023 kam es in Groß Wokern zum Brand eines Wohnhauses. Aus bisher unbekannter Ursache geriet in einem seit einiger Zeit leerstehenden Wohnhaus das sich noch darin befindende Mobiliar in Brand. Zur Brandbekämpfung waren 34 Kameraden der Freiwilligen Feuerweheren Groß Wokern, Groß Roge und Hohen Demzin im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Momentan wird vom Verdacht einer Brandstiftung ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. gefertigt durch: Olaf Gärtner Polizeihauptkommissar Polizeirevier Teterow verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

