BPOLI-WEIL: Gestohlen gemeldetes Smartphone dabei

Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am frühen Mittwochmorgen, dem 17. Januar 2024 geriet der 20-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der ...

mehr