POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss mit PKW unterwegs, Sicherheitsleistung erhoben

Kaiserslautern (ots) - Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am Donnerstagabend aus der Villenstraße gemeldet worden. Nach Angaben des Zeugen sei eine größere Gruppe von Jugendlichen an der Auseinandersetzung beteiligt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten zwar eine Gruppe junger Menschen zwischen 16 und 18 Jahren antreffen, diese gaben allerdings glaubhaft an, in keine Schlägerei verwickelt gewesen ...

mehr