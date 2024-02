Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spiegel abgetreten - Täter wird gefilmt

Schalksmühle (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, gegen 09:40 Uhr, einen Spiegel eines auf einem Firmenparkplatz an der Bergstraße parkenden Fiat abgetreten. Der Mann wurde bei der Tat gefilmt. Er trug auffällige Flecktarnkleidung, dunkle Stiefel und eine Pudelmütze. Zudem trug er einen dunklen Bart. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiwache in Halver 02353/9199-0 entgegen. (schl)

