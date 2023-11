POL-PDKL: Einbruch in zwei Wohnhäuser

Lauterecken (ots) - Täter flüchten ohne Beute. Am Freitag, kurz nach Mitternacht, bemerkte der Anrufer, dass zwei Männer bei ihm einbrechen wollten. Er machte auf sich aufmerksam, wonach die Täter sich über das Gelände zweier angrenzender Supermärkte entfernten. Die vom ihm alarmierten Beamten konnten Einbruchsspuren am Wohnhaus in der Saarbrücker Straße feststellen. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der ...

