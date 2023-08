Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Klausen (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:30 Uhr in Klausen, Margarethenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Postfahrzeug hielt in der Margaretenstraße am Straßenrand an. Ein vorbeifahrendes Motorrad touchierte den linken Außenspiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Fahrer des Motorrades entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

