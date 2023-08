POL-PDWIL: Einbruch in Grundschulen

Schönbach (ots) - Wie der Polizeiinspektion Daun am 25.08.2023 erst mitgeteilt wurde, fand am Abend des 29.04.2023 auf den 30.04.2023 eine Feierlichkeit an der Schutzhütte in Schönbach statt. Hier wurde ein dort befindlicher Baum, samt umgebenden Ständerwerks mutwillig zerstört. Der Baum musste letztlich sogar gänzlich ersetzt werden, weil er durch die ...

