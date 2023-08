POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Hillesheim / Dockweiler (ots) - Vermutlich in der Nacht vom 24.08.2023 auf den 25.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu den Grundschulen in Hillesheim und Dockweiler. Hier gelangten sie nach Aufbrechen von Türen und Fenstern in das Innere der Schulen, wo sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchten. In beiden Fällen wurden letztlich aufgefunden Elektronikartikel wie Ipads entwendet. Jegliche ...

mehr