POL-HRO: Dreister Kunde bestiehlt Pizzeria seines Vertrauens

Rostock (ots)

Nachdem ein dreister Kunde die Pizzeria seines Vertrauens bestohlen hatte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Der 20-Jährige hatte bereits am vergangenen Mittwochabend die in Brinckmansdorf befindliche Pizzeria aufgesucht. In einem günstigen Moment nutzte der in Baden-Württemberg wohnhafte Deutsche die Abwesenheit der dortigen Mitarbeiter aus und entwendete das hinter dem Verkaufstresen gelagerte Portemonnaie. Anschließend flüchtete er in zunächst unbekannte Richtung.

Da der Mann jedoch nicht zum ersten Mal persönlich in der Pizzeria bestellte, konnten dessen hinterlegte Kontaktdaten schnell ermittelt werden. Die alarmierten Beamten konnten den 20-Jährigen in einem im Rostocker Stadtteil Dierkow befindlichen Hotel stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung des reumütigen Mannes konnte die entwendete Geldbörse sowie das darin zuvor enthaltene Bargeld sichergestellt werden.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

