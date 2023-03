Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Heidenburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 15.03.2023, 13 Uhr bis Montag, den 20.03.2023, etwa 06 Uhr kam es in der Schulstraße der Ortslage Heidenburg zu einem versuchten Einbruch in eine anliegende Lagerhalle. Hierbei versuchte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zutritt zu der Lagerhalle zu verschaffen, in dem er/sie die Eingangstür zur Halle vermutlich mit einem Hebelwerkzeug aufhebelte(n). Dem/den Tätern gelang es letztlich nicht, die Eingangstür zu öffnen. Aus der Lagerhalle wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Heidenburg gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

