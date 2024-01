Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Husum (ots)

In der Samstagnacht, 13.01.2024, kam es in der Hafenstraße in Husum zu einer versuchten räuberischen Erpressung.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die beiden 19-jährigen Geschädigten gegen 23:15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Hafenstraße am Fahrbahnrand gehalten. Plötzlich sei die Fahrertür aufgerissen worden und ein junger Mann sei in das Fahrzeug gesprungen und habe der Fahrerin mit einem unbekannten Gegenstand gedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Der Beifahrer habe den Täter anschließend gepackt, durch den PKW gezogen und versucht durch die Beifahrertür aus dem Fahrzeug zu ziehen. Dabei soll der Täter noch versucht haben, nach dem Fahrzeugschlüssel zu greifen. Anschließend konnte der Täter zunächst flüchten.

Kurze Zeit später konnte ein 22-jähriger Tatverdächtiger, auf den die Personenbeschreibung zutraf, von einer Streife festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde an die Kriminalpolizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 04841-8300 zu melden.

