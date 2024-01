Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag kurz nach 10 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße. Demnach befuhr ein LKW-Fahrer die "Querstraße" in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung bog dieser nach links in die Hauptstraße ein und riss dabei eine ...

mehr