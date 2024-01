Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kurz nach 10 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße. Demnach befuhr ein LKW-Fahrer die "Querstraße" in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung bog dieser nach links in die Hauptstraße ein und riss dabei eine Begrenzungsmauer sowie einen Pfosten aus dem Erdboden. Im Anschluss verließ der LKW-Fahrer die Unfallörtlichkeit ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch leitete die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell