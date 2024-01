Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Ausparken herannahendes Auto übersehen - 18.500 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstag um 16 Uhr kam es auf der Untermühlaustraße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine 43-jährige Opel-Fahrerin war auf der Untermühlaustraße in Richtung Ludwig-Jolly-Straße unterwegs. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer parkte zeitgleich aus einer Parklücke aus und übersah dabei die von hinten kommende 43-Jährige. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Autos. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 18.500 Euro.

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell