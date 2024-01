Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Heidelberg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstagvormittag ein 73-jähriger Suzuki-Fahrer von der Fahrbahn ab und verursachte einen hohen Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 73-Jährige gegen 11:45 Uhr die Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Heidelberg entlang, als dieser plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn abkam und anschließend mit einem am Straßenrand geparkten Fiat kollidierte. Dieser wiederum wurde auf einen dahinter parkenden Opel aufgeschoben. Der Fiat rollte anschließend auf die Fahrbahn, auf welcher er letztlich zum Stehen kam. Der Suzuki-Fahrer hingegen wurde nach dem Zusammenstoß zunächst auf den dortigen Gehweg abgewiesen, prallte gegen eine Mauer und kam schlussendlich wieder auf der Fahrbahn in Richtung Neckargemünd zum Stehen. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht verletzt. An dem Fahrzeug des 73-Jährigen entstand ein Totalschaden, der auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Der Sachschaden an dem Fiat wird auf rund 5.000 Euro und an dem Opel auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Mauer kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Für die Unfallaufnahme war die Schlierbacher Landstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell