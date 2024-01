Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Neuer Leiter des Führungs- und Einsatzstabs für das Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim (ots)

Am Dienstag, den 16.01.2024, fand im Polizeipräsidium Mannheim die offizielle Amtseinführung des Leitenden Polizeidirektors Renato Gigliotti statt. Dieser hat zum 01.01.2024 die Leitung des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen. Das Einsatzgebiet ist ihm bereits bestens vertraut, da er zuvor von 1991 bis 2013, mit Unterbrechungen, Teil des Mannheimer Polizeipräsidiums war und zuletzt die Leitung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau inne hatte. Neben dem Polizeipräsidium Mannheim war Herr Gigliotti auch bereits für die Polizeidirektion Baden-Baden, das Polizeipräsidium Stuttgart, das Polizeipräsidium Offenburg und das Innenministerium des Landes Baden-Württemberg tätig und konnte hier tatkräftig und kompetent unterstützen und sich einen großen Erfahrungsschatz aneignen. Auch international konnte er Erfahrung sammeln. So betreute er seit 2009 für das Bundesministerium des Inneren die Ausstattungs- und Ausbildungshilfe in den Ländern Bulgarien, Rumänien und der Republik Moldau und ist bestens vernetzt.

Seitens der Stadt Mannheim nahm Dr. Volker Proffen an der Veranstaltung teil und begrüßte die Rückkehr des Leitenden Polizeidirektors zum Polizeipräsidium Mannheim. Er beschrieb Mannheim als eine bunte und innovative Stadt, die stetig an ihrer Weiterentwicklung arbeitet. Eine enge Kooperation der Stadt Mannheim mit dem Polizeipräsidium Mannheim sei hierbei von großer Bedeutung. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sei für diese Aufgabe die wichtigste Währung. So freute er sich, im Leitenden Polizeidirektor Renato Gigliotti in Zukunft einen hochkompetenten, motivierten und international erfahrenen Ansprechpartner zu haben.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar zeigte sich ebenso erfreut über den ersten personellen Höhepunkt des Jahres 2024. Den Einsatz- und Führungsstab mit seinen Stabsbereichen Führungs- und Lagezentrum, Einsatz, Technik und Zentrale Dienste bezeichnete er als Herzstück des Polizeipräsidiums Mannheim, das die Funktionalität der Polizei am Laufen hält. Mit dem Leitenden Polizeidirektor konnte er für die Leitung einen herausragenden Fachmann mit viel Erfahrung und einem authentischen Charakter gewinnen. Gleichzeitig bedankte sich der Polizeipräsident bei Polizeidirektor Dirk Herzbach, der die Leitung bis zum Amtsantritt kommissarisch übernommen und bereits sehr gute Arbeit geleistet hatte.

Renato Gigliotti ergriff als letzter Redner das Wort und bedankte sich für den herzlichen und wohlwollenden Empfang aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er freut sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim und der gesamten Region, für die das PP Mannheim zuständig ist. Vorausschauend und effektiv arbeiten, um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf der Straße zu unterstützen und ausreichende Ressourcen zu schaffen, hat er sich als Ziel gesetzt. "Probleme gemeinsam lösen" lautet seine Devise, die er in einem vertrauensvollen Miteinander umsetzen möchte.

Das Polizeipräsidium Mannheim freut sich über die Rückkehr eines hochkompetenten Mitarbeiters und wünscht Renato Gigliotti viel Erfolg bei der bevorstehenden Aufgabe.

