Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Fahrräder beschädigt - Geschädigte und Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr wurden vier junge Männer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie diese schätzungsweise 10 Fahrräder in der Plöck in der Höhe eines Tattoo Studios in Heidelberg herumwarfen und beschädigten.

Eine Streifenbesatzung überprüfte die Plöck auf beschädigte Fahrräder. Hierbei konnte ein blaues Puky-Kinderfahrrad mit abgetretenem Rücklicht, sowie ein blaues Rennrad mit abgerissener Fahrradkette festgestellt werden. Beide Fahrräder wurden auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte sichergestellt.

Der Bezirksdienst Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Bislang ist nicht bekannt wer die Besitzer der beschädigten Fahrräder sind und ob weitere Fahrräder beschädigt oder entwendet wurden. Daher wird darum gebeten, dass sich Geschädigte sowie weitere Zeugen bei dem Bezirksdienst Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-282 melden.

