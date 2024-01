Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Straßensperrung nach Unfall - PM 1

Heidelberg (ots)

Gegen 11:45 Uhr verlor ein Mann aus bislang noch unbekannter Ursache auf der Schlierbacher Landstraße auf dem Weg von Neckargemünd nach Heidelberg die Kontrolle über seinen Suzuki und geriet an den linken Fahrbahnrand. Dabei blieb das Auto an einem dort geparkten Fahrzeug hängen, kam ins Schleudern, streifte eine Hauswand und wurde zurück auf der Straße abgewiesen, wo das Auto dann zum Stillstand kam. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Derzeit kommt es rund um die Unfallstelle zu einem Rückstau.

