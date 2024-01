POL-MA: Mannheim: "Verfolgungsfahrt" mit anfänglich 45 km/h

Mannheim (ots) - Ein 66-Jähriger wurde am Montagabend, gegen 20:10 Uhr in der Dammstraße Opfer eines Raubes. Durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige wurde er, nachdem er die Haustür seines Wohnhauses aufgeschlossen hatte, unmittelbar im Hausflur durch einen Tatverdächtigen an den Händen auf dem Rücken festgehalten. Aus den Festhaltegriffen konnte sich der 66-Jährige befreien und versuchte zu flüchten. Die ...

