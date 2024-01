POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebe stehlen Kupfer vom Friedhofsdach und verwüsten Friedhofseinrichtung - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Montagmorgen kam es um 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kurfürsten-Anlage. Ein roter VW-Kombi befuhr die Kurfürsten-Anlage stadtauswärts in Richtung Römerkreis auf der linken Fahrspur. An der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Haltestelle Stadtbücherei kollidierte der 66-jährige Fahrer des VW-Kombi mit einer 70-jährigen Fußgängerin, ...

