Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall bei starkem Schneetreiben

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag herrschten in Eberbach widrige Wetterverhältnisse mit Schneetreiben und einer geschlossenen Schneedecke auf der Fahrbahn, was einer 44-Jährigen zum Verhängnis wurde. Als sie gegen 12:30 Uhr auf der Wilhelm-Blos-Straße unterwegs war, übersah sie nach derzeitigem Erkenntnisstand einen auf Grund eines Ampelrückstaus abbremsenden Subaru. So prallte sie mit ihrem BMW derart heftig auf das vor ihr befindliche Auto, dass die beiden Fahrzeuge nur unter Zuhilfenahme eines Abschleppunternehmens wieder voneinander getrennt werden konnten. Die 44-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Schaden von knapp 4.500 Euro. Das Polizeirevier Eberbach nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

