POL-BO: Unfall in Altenbochum: Zwei Menschen werden verletzt

Bochum (ots) - Nach dem Brand eines freistehenden Hauses am Dienstagnachmittag, 10. Oktober, in Bochum-Weitmar sucht die Polizei Zeugen. Aus bislang unbekannter Ursache ist das Fachwerkhaus an der Blumenfeldstraße 114 (nahe der Straße "Am Bremkamp") gegen 16.15 Uhr in Brand geraten. Das Objekt brannte nahezu vollständig ab. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. ...

mehr