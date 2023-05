Straßenhaus (ots) - Am 13.05.2023 teilte gegen 23 Uhr eine aufmerksame Zeugin mit, dass mehrere Personen Baustellenschilder der Baustelle in der Schulstraße Straßenhaus entwenden. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine "Warnbake" entwendet wurde. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

