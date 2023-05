POL-PDNR: Diebstahl von Baustellenabsicherung

St. Katharinen-Hargarten (ots) - Am Morgen des 14.05.2023 gegen ca. 5:30Uhr wurde eine Verkehrsunfallflucht im Bereich St. Katharinen-Hargarten an der Einmündung L254/Noller Weg begangen. Hierbei wurde u.a. ein Verkehrsschild beschädigt. Der Polizei Linz am Rhein liegen Videoaufnahmen vor, die den beschädigten PKW am rechten Fahrbahnrand stehend zeigen. Eine weibliche Person mit langen blonden Haaren wurde ebenfalls ...

