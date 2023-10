Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter flüchtet nach Geschäftseinbruch in rotem Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Geschäftseinbruch am frühen Donnerstagmorgen, 12. Oktober, in Kirchharpen nach einem Unbekannten, der in einem roten Kleinwagen vom Tatort geflüchtet sein soll. Wer hat etwas gesehen?

Nach aktuellem Kenntnisstand warf ein Unbekannter gegen 2.10 Uhr mit einem Gullydeckel die Tür des Lottogeschäfts am Suitbertweg ein und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum des Ladens. Dort erbeutete der Tatverdächtige eine bisher unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und Bargeld.

Zeugen, die durch das Ertönen der Alarmanlage auf den Einbruch aufmerksam wurden, beobachteten, wie der Mann anschließend vom Geschäft aus in einen roten Kleinwagen - vermutlich ein VW Golf - gestiegen und in Richtung Harpener Hellweg geflüchtet sein soll.

Das Bochumer Regionalkommissariat KK 32 bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

