Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Montagabend um 19:55 Uhr wurden in der Walter-Krause-Straße zwei geparkte VW-Fahrzeuge beschädigt, wie ein Zeuge per Notruf mitteilte. Zwei bislang unbekannte Täter beschädigten einen VW Caddy, indem sie alle Scheiben einschlugen und die Frontscheibe beschädigten, die Reifen aufschnitten und die Außenspiegel und den Tankdeckel abrissen.

Am zweiten VW-Fahrzeug, einem Caravelle, wurden beide Fahrzeugseiten zerkratzt, außerdem wurde auf die Heckklappe getreten.

Die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt, allerdings dürfte sich diese auf mehrere tausend Euro belaufen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, von denen bislang nur bekannt ist, dass sie dunkel gekleidet waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/833970 beim Polizeirevier Neckarau zu melden.

