POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall bei starkem Schneetreiben - Korrekturmeldung

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag ereignete sich um kurz nach 03:30 Uhr ein Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Scheune in der Talstraße, die auch als Garage fungierte. Dabei breiteten sich die Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude aus, weshalb daraus vier Bewohner in Sicherheit gebracht wurden. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte ein ...

mehr