Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 25.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 10 Uhr kollidierte ein 56-jähriger BMW-Fahrer auf der L 723 mit einem vorausfahrenden 30-jährigen Mercedes-Fahrer und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der 30-Jährige musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, was der dahinterfahrende BMW-Fahrer zu spät erkannte und diesem ins Heck fuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

