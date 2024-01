Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverletzung führt zur Kollision

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen um kurz nach 07:30 Uhr kam es auf der Heidelberger Straße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem Nissan die Straße "Fohlenweide" in Richtung Robert-Koch-Straße. Aufgrund eines Rückstaus auf der Heidelberger Straße tastete sich die 34-Jährige im Kreuzungsbereich in eine dortige Fahrzeuglücke, um diese zu überqueren. Dabei übersah sie einen 41-jährigen VW-Fahrer, welcher die Heidelberger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 8.000 Euro.

Eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

