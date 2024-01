Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte werfen Flasche auf vorbeifahrenden LKW - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter warfen am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr in der Neckarauer Straße eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden LKW und beschädigten hierdurch dessen Frontscheibe. Der LKW-Fahrer war vom Neckarauer Übergang kommend in Richtung Casterfeldstraße unterwegs, als er auf Höhe der Bahnhaltestelle Hochschule an einer Ampel zwei männliche, womöglich jugendliche Radfahrer wahrnahm. Plötzlich warf einer der beiden Glasflasche auf den herannahenden LKW und traf diesen im Bereich der Frontscheibe, welche hierdurch stark beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Anschließend gelang es den Beiden unerkannt in Richtung Innenstadt zu flüchten. Das Polizeirevier mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Radfahrern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

