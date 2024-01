LPI-J: unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Hermsdorf (ots) - Neujahr gegen 03:00 Uhr setzte ein bislang unbekannter Beschuldigter einen auf dem Parkplatz des Brückencenter in der Eisenberger Straße abgestellten Pkw-Anhänger in Brand. An diesem entstand dabei ein Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise nehmen die Kontaktbereichsbeamten in Hermsdorf unter der 036601 41410 oder die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der 036428 640 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

