LPI-J: Anhänger in Brand gesetzt

Apolda (ots) - Am 01.01.2024 wurde gegen 02:05 Uhr ein Kleidercontainer gesprengt, welcher sich auf dem Parkplatz des Netto Marktes An der Goethebrücke in Apolda befand. Durch den oder die unbekannten Täter wurde unbekanntes Sprengmittel in den Container geworfen und dieser hierdurch zerstört. Auch die gespendete Kleidung wurde beschädigt. Herumfliegende Blechteile des Containers beschädigten noch einen weiteren in der Nähe befindlichen Container. Der Schaden kann ...

mehr