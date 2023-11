Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Garage von Vereinsheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN (bef). Im Zeitraum zwischen dem 09.11.2023, 16:00 Uhr, und dem 17.11.2023, 15:30 Uhr, ist es auf dem Gelände eines Sportvereines in der Straße In den Sundern in Diekholzen zu einem Einbruch in eine Garage gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen unbekannte Täter in dem oben genannten Zeitraum gewaltsam in die Garage ein und entwendeten diverse elektrische Geräte und Werkzeuge. Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

Die Hildesheimer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell