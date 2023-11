Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Marienhagen/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Duingen OT Marienhagen (msc) - Am 16.11.2023 in der Zeit von 09:45 Uhr bis 11:30 Uhr ist es im Bereich der Lübbrechtser Straße, Ecke Hauptstraße in Marienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte dabei eine Hauswand, wodurch diese beschädigt wird. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181/80730.

