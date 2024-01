LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch einen unbekannten Sprengkörper kam es im Zeitraum vom 30.12.2023, 20:00 Uhr bis 31.12.2023, 09:00 Uhr in der Brandesstraße in Apolda. Unbekannte Täter warfen hier einen Sprengkörper in einen am Haus befindlichen Briefkasten, welcher durch die Explosion komplett zerstört wurde. Zudem beschädigten herumfliegende Teile des Briefkastens einen in der Nähe geparkten Pkw. An der Briefkastenanlage und der Hauswand entstand ...

mehr