POL-FR: Emmendingen: Streit auf Supermarkt-Parkplatz eskaliert

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 08.08.2023, auf Mittwoch, 09.08.2023, brachen Unbekannte mehrere Büro- und Lagercontainer einer Firma im Kieswerk in Wyhlen auf, oder versuchten diese aufzubrechen. In einem Bürocontainer wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld aus diesem entwendet. Der an den aufgebrochenen Türen entstandene Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Am Mittwoch, 09.08.2023, ...

