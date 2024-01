Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Festnahme nach Sachbeschädigung an fünf Autos

Mannheim (ots)

Nachdem ein 22-Jähriger in der Mittelstraße am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr mindestens fünf Autos beschädigte, wurde dieser durch eine Polizeistreife festgenommen. Ein Geschädigter beobachtete den jungen Mann dabei, wie er auf dessen und vier weitere am Straßenrand geparkte Autos einschlug und -trat. Er verständigte die Polizei und folgte dem Mann. Kurz darauf konnte der 22-Jährige durch ein Streifenteam widerstandslos unweit des Tatortes festgenommen werden. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und einer starken Alkoholisierung musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt verbleiben. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

