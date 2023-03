Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Emmendingen, Wyhl - gelöster Anhänger verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 22.03.23 gegen 17:14Uhr befuhr ein Pkw mit Anhänger von der L113 kommend in den Kreisverkehr in Richtung Wyhl. Kurz nach Ausfahren aus dem Kreisverkehr löste sich der Anhänger und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser Pkw musste in der Folge abgeschleppt werden, verletzt wurde aber niemand durch den Unfall.

RE/ak

