Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Haydnstraße - Polizei bittet um Hinweise

Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 14 Uhr, bis Montagmorgen, 09 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Haydnstraße eingebrochen und haben daraus Werkzeuge und eine Uhrenwaage im Wert von rund 300 bis 400 Euro gestohlen. Die Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang in den Keller des Hauses, öffneten dort gewaltsam den Holzverschlag eines Kellerraumabteils und nahmen die genannten Gegenstände an sich. Mit diesen verließen sie den Keller des Mehrfamilienhauses. Die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell