Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Jagdhaus

Plütscheid (ots)

In der Zeit von Dienstag, 27.02.2024 bis Donnerstag, 29.02.2024, kam es in Mauelermühle in 54597 Plütscheid zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen in das dortige Jagdhaus ein und entwendeten u.a. Nachtsichtgeräte und Wildkameras. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail.: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

