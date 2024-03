POL-PDWIL: Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Wittlich

Wittlich (ots) - Am Freitag, 01. März, fand der Hausmeister der Augustiner-Realschule plus in Hillesheim in der Eifel am Vormittag bei Dachdeckerarbeiten einen verdächtigen Gegenstand. Auch wenn der Gegenstand augenscheinlich schon länger auf dem Dach lag, kann eine Gefahrenlage nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Schule wird daher vorsichtshalber geräumt. Betroffen davon sind über 300 Schülerinnen und Schüler ...

