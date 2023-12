Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch am Garagenkomplex

Frankenblick - Rauenstein (ots)

Am Samstagvormittag fiel der Zeugin einer Eigentümergemeinschaft ein Einbruch an einem Garagenkomplex in Rauenstein auf. Unbekannte Täter haben u.a. versucht mehrere Schlösser an den Toren aufzubohren, was jedoch misslang. An anderen Garagen wurden die Lüftungsbleche aufgehebelt, um einen Blick ins Innere werfen zu können. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keiner vollendeten Tathandlung, sodass lediglich Sachschaden an den Schlössern entstand. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Eigentümer des Komplexes betroffen sind. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

