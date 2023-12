LPI-SLF: Erpressung mittels Nacktfotos in sozialen Medien

Saalfeld (ots) - Nach Hinweis eines Anwohners konnte am Samstagabend in der Kircherstraße ein 56-jähriger Pkw-Führer festgestellt werden, der mit einem Atemalkoholwert von über 2 Promille unterwegs war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein eingezogen und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: ...

