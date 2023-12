Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 14-Jährige aus Fluss gerettet

Föritztal - Heinersdorf (ots)

Rettungskräfte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 14-Jährige aus der Tettau in Heinersdorf gerettet. Die Föritztalerin stürzte im Bereich der Alten Bahnhofstraße eine Böschung hinab und fiel in den Fluss. Die anwesende Freundin fiel beim Versuch ihrer Freundin zu helfen ebenfalls in den Fluss. Sie konnte sich jedoch selbst befreien und verständigte daraufhin ihre Eltern, welche Rettungsleitstelle alarmierten. Aufgrund des steilen Abhanges und aufgeweichten Bodens, gestaltete sich die Rettungsaktion schwierig, weswegen die Bergwacht angefordert werden musste. Letztlich waren die Feuerwehren aus Jagdshof, Pressig, Steinach und Sonneberg mit 59 Kameraden und der Rettungsdienst im Einsatz, um das Mädchen zu retten. Dieses hatte nach Angaben der Kameraden sehr viel Glück gehabt, da das Schmelzwasser den Pegel der Tettau anschwellen ließ und zu einer lebensgefährlichen Strömung führte. Das Mädchen lag im strömungsärmeren Randbereich. Sie wurde anschließend ins Klinikum Coburg verbracht. Hinweise, welche auf ein Fremdverschulden hindeuteten, ergaben sich nach bisherigen Ermittlungen nicht. Allerdings wies das Mädchen einen erheblichen Alkoholisierungsgrad auf. Zeugen, welche weiterführende Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonneberg zu melden.

