FW-HB: Garagenbrand gefährdet Wohnhaus

Bremen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 12.10.2023, forderten die Folgen starker Niederschläge die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen. Zwischen Mitternacht und zirka 3:30 Uhr kam es zu 35 Einsätzen. In der Folge mussten und auch noch am Vormittag müssen weitere vereinzelte Keller ausgepumpt werden. Das Einsatzaufkommen stieg um gegen 0:30 Uhr schlagartig an. Der Einsatzschwerpunkt lag im Stadtteil Findorff. Über ...

mehr