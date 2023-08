POL-NOM: Kupferkabel gestohlen

Northeim (ots) - Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 02.08.2023, 19.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeuge beobachtet die Tat. Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Mountainbikes in der Güterbahnhofstraße in Northeim. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei männliche Täter mit einem Bolzenschneider das Schloss durchtrennten. Einer der Täter flüchtete anschließend mit dem Mountainbike und der zweite Täter mit einem Pkw Renault in grau (ausländisches ...

